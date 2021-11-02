Бешеная лиса напала на жительницу Мордовии

В Мордовии на местную жительницу напала бешеная лиса.

Инцидент произошел на днях на территории Краснослободского района. Лиса, которая страдает бешенством, набросилась на жительницу населенного пункта Новая Карьга.

Пострадавшая оперативно обратилась за медицинской помощью. В кратчайшие сроки жительницу Мордовии, ставшую жертвой нападения бешеного животного, осмотрели ветеринары.

Следует упомянуть, что в подобных случаях нужно максимально быстро обращаться за помощью, любое промедление в этой ситуации представляет собой серьезную угрозу здоровью.

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Источник: izvmor.ru