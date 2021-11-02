В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Саранске сотрудниками прокуратуры был зафиксирован факт игнорирования руководством одной из местных организаций обязательств, касающихся выплаты заработной платы.

При проведении проверочных мероприятий представителями указанного ведомства было установлено, что более 550 работников муниципального предприятия «Горэлектротранс» не получили зарплату за октябрь прошлого года. В связи с обозначенным обстоятельством образовалась задолженность по заработной плате, размер которой составил более 8 млн рублей.

В результате мер, принятых сотрудниками прокуратуры, задолженность была погашена.

Директор муниципального предприятия был оштрафован на 20 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru