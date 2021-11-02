В Мордовии медицинский работник был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге

В Мордовии суд вынес приговор в отношении медицинского работника, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

В 2019 году нарколог-психиатр поставил на диспансерный учет гражданин, хотя никаких оснований для совершения данного действия не было. Осужденный признался, что сделал это с целью улучшения показателей своей трудовой деятельности.

Ещё одно преступление медицинского работника связано с совершением действия, являющегося прямо противоположным первому нарушению. Гражданин снял с учета мужчину, хотя не имел на это права. В итоге последний получил медицинское заключение, разрешающее управлять транспортными средствами. В действительности данный мужчина не должен садиться за руль по причине определенных особенностей психики.

Суд оштрафовал нарколога-психиатра на 60 тыс. рублей, а также запретил ему заниматься профессиональной деятельностью в течение двух ближайших лет.

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Источник: mordovia.sledcom.ru