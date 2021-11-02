В Саранске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина оказалась в больнице в результате ДТП.

Утром 20 января на улице Полежаева произошел инцидент, который можно охарактеризовать в качестве наглядной демонстрации того, почему водитель автомобиля во время движения должен быть максимально внимательным. Мужчина 67-летнего возраста, находившийся за рулем машин марки «Ситроен», приближаясь к пешеходному переходу, проявил невнимательность, вследствие чего сбил 44-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц города. Получив необходимую помощь, женщина покинула медицинское учреждение.

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Источник: гибдд.рф