В Саранске автобус два раза сбил пенсионерку

В Саранске автобус два раза сбил пожилую горожанку.

Прошлый четверг, 20 января, едва не стал последним днём в жизни 67-летней жительницы Саранска. Началось всё с того, что на улице Косарева данную гражданку, находившуюся на остановке, сбил автобус марки МАЗ. Произошло это в тот момент, когда транспортное средство заезжало в остановочный карман. Автобусом управлял 55-летний мужчина.

Затем пенсионерка в очередной раз оказалась под колёсами упомянутого транспортного средства. В этом случае водитель допустил оплошность при движении задним ходом.

Пострадавшая была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф