В Мордовии студентки филфака познакомились с работой пресс-службы республиканского МВД

В Саранске студентки филологического факультета МГУ имени Огарева познакомились с особенностями работы пресс-службы МВД по Мордовии.

Будущие журналистки узнали о правилах написания пресс-релизов. Студенткам рассказали о том, на основе какого профессионального подхода осуществляется процесс обработки информации о преступлениях, совершенных на территории региона, а также об особенностях подачи данных сведений в так называемом медийном пространстве.

Кроме того, будущие журналистки попробовали самостоятельно написать материал о преступлении, зафиксированном на территории республики.

Также читайте о том, что в Мордовии у крыльца дома была найдена новорожденная девочка.

Источник: 13.мвд.рф