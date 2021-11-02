Житель Саранска фиктивно прописал в принадлежащем ему доме иностранца

В Саранске местный житель в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела из-за нарушения действующего законодательства по части регулирования процессов в миграционной сфере.

Во второй половине ноября прошлого года 49-летний житель Саранска поселил в принадлежащем ему доме, расположенном в посёлке Ялга, гражданина Узбекистана 2000 года рождения. Но поселил иностранца горожанин сугубо формально. Официальная документация гласила, что гражданин Узбекистана проживает в доме 49-летнего мужчины, хотя на самом деле он обитал в здании, расположенном по другому адресу.

Житель Саранска изначально не планировал предоставлять свой дом иностранцу. Сейчас решается вопрос о привлечении горожанина к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф