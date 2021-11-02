В Саранске прошло мероприятие «Разговор о важном»

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было проведено мероприятие под названием «Разговор о важном», которое имело профилактический характер.

В указанном мероприятии также приняли участие представители духовенства и члены общественных организаций.

Рассматриваемое мероприятие было проведено для несовершеннолетних жителей республики и их родителей. До ведома последних были доведены сведения о значении нравственного воспитания детей, а также о методике взаимодействия с несовершеннолетними гражданами с целью формирования в их сознании моральных установок конструктивной направленности.

Также читайте о том, что в Мордовии студентки филфака познакомились с работой пресс-службы республиканского МВД.

Источник: 13.мвд.рф