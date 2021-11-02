В Рузаевском, Краснослободском и Ковылкинском районах студентов познакомили с работой полицейских

В Рузаевском, Краснослободском и Ковылкинском районах Мордовии студентов Института машиностроения МГУ имени Огарева познакомили с работой сотрудников полиции.

Студенты указанного учебного заведения были проинформированы об основных особенностях трудовой деятельности в сфере обеспечения правопорядка. Кроме того, ребятам рассказали о возможности получения образования в учебных заведениях, которые входят в структуру МВД.

Отдельное внимание было уделено работе полицейских по предотвращению преступлений, направленных на похищение денежных средств посредством применения методики мошеннического воздействия на граждан.

Также студенты узнали об особенностях работы криминалистов.

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Источник: 13.мвд.рф