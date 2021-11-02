В Мордовии студенты познакомились с работой Госавтоинспекции

Студенты Ковылкинского аграрно-строительного колледжа посетили отделение ГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский».

В рамках посещения отделения ГИБДД студенты получили возможность лично ознакомиться с особенностями оснащения транспортного средства, на котором стражи порядка выполняют служебные задачи.

Кроме того, отдельное внимание сотрудниками ГИБДД во время проведения экскурсии для студентов было уделено процедуре сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.

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Источник: 13.мвд.рф