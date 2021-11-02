Предприниматель из Саранска стал жертвой интернет-мошенников

В Саранске местный житель лишился денежных средств, пытаясь их же заработать.

Осенью минувшего года 41-летний горожанин, являющийся индивидуальным предпринимателем, зарегистрировался на сайте по проведению биржевых торгов. Желая получить прибыль, мужчина вносил денежные средства на регулярной основе. В январе текущего года горожанин решил вывести деньги, заработанные посредством участия в торгах, но это ему сделать не удалось. Администрация сайта запрос гражданина по данному вопросу проигнорировала.

Житель Саранска лишился 30 тыс. рублей.

Также читайте о том, что житель Саранска фиктивно прописал в принадлежащем ему доме иностранца.

Источник: 13.мвд.рф