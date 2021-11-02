В Мордовии студенты познакомились с работой психологической службы МВД

Студенты МГУ имени Огарева и Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности познакомились с работой психологов регионального МВД.

Студенты ознакомились с основными целями и задачами, которые определяют специфику деятельности психологов, работающих в правоохранительных органах.

Отдельное внимание было уделено методике изучения психологического климата в коллективах, в состав которых входят стражи порядка.

Кроме того, студенты узнали о том, какое тестирование, направленное на определение особенностей психики, проходят граждане, желающие стать полицейскими.

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Источник: 13.мвд.рф