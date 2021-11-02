МВД по Мордовии напоминает о приостановлении личного приема граждан

МВД по Мордовии напоминает о том, что в настоящее время сотрудниками ведомства не проводится работа по личному приему граждан.

Решение о временном прекращении оказания ведомством услуг указанного характера обусловлено соблюдением мер предосторожности, направленных на обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории республики.

В период действия рассматриваемого ограничения граждане могут направлять свои обращения либо посредством почтовой связи, либо же оставлять их в электронном виде на официальных интернет-страницах МВД.

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Источник: 13.мвд.рф