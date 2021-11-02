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МВД напоминает жителям Мордовии об ответственности за отсутствие паспорта

МВД напоминает жителям Мордовии об ответственности за отсутствие паспорта

Управление по вопросам миграции МВД по Мордовии напоминает, что получение паспорта гражданина РФ является обязательным для всех лиц, которые достигли 14-летнего возраста и на постоянной основе проживают на территории России.

Представители ведомства уточняют, что 14-летние жители Мордовии должны направить фотографии и пакет необходимой для получения паспорта документации в соответствующий орган не позднее 90 дней после достижения рассматриваемого возраста.

Кроме того, стражи порядка отдельное внимание обращают на то, что граждане, у которых нет паспорта или прочего документа, удостоверяющего личность, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа размером от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф