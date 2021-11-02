МВД напоминает жителям Мордовии об ответственности за отсутствие паспорта

Управление по вопросам миграции МВД по Мордовии напоминает, что получение паспорта гражданина РФ является обязательным для всех лиц, которые достигли 14-летнего возраста и на постоянной основе проживают на территории России.

Представители ведомства уточняют, что 14-летние жители Мордовии должны направить фотографии и пакет необходимой для получения паспорта документации в соответствующий орган не позднее 90 дней после достижения рассматриваемого возраста.

Кроме того, стражи порядка отдельное внимание обращают на то, что граждане, у которых нет паспорта или прочего документа, удостоверяющего личность, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа размером от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф