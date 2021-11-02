Полицейские разыскивают жителя Саранска, пропавшего без вести несколько лет назад

В Саранске сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать мужчину, который более пяти лет назад ушел из дома и не вернулся обратно.

Суринов Виктор Алексеевич 1959 года рождения утром 7 мая 2016 года ушел из дома. Обратно мужчина не вернулся. С тех пор данный гражданин ни разу не вышел на связь с родными и близкими. Последние не имеют даже предварительных сведений о возможном местонахождении жителя Саранска.

Гражданин Суринов является уроженцем населенного пункта Авгуры, расположенного на территории Старошайговского района республики, но на протяжении нескольких лет до своего безвозвратного ухода из дома проживал в Саранске.

Известно, что на правой руке мужчины нет мизинца. На левом предплечье жителя Саранска имеет место татуировка, представляющая собой изображение женщины.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о судьбе мужчины после его ухода из дома, могут сообщить данную информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф