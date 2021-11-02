Жительница Лямбирского района стала жертвой интернет-мошенников

В Лямбирском районе местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести товар в социальной сети.

Недавно 41-летняя гражданка, проживающая на территории указанного района Мордовии, в одной из популярных социальных сетей обнаружила рекламную публикацию о магазине, который специализируется на осуществлении деятельности по продаже плюшевых игрушек. Женщина решила заказать товар стоимостью 3390 рублей. Посредством переписки в социальной сети гражданка вышла на связь с продавцом. Последний заявил, что женщина получит товар только при условии предварительной оплаты.

Гражданка перечислила продавцу деньги, но игрушки ей никто не прислал.

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Источник: 13.мвд.рф