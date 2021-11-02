Жительница Саранска отравилась щелочью

В Саранске местная жительница оказалась в больнице из-за ошибки, которая могла стоить ей жизни.

На днях в одно из медицинских учреждений города была доставлена 43-летняя гражданка. Медики диагностировали у данной женщины острое отравление, спровоцированное попаданием в организм химического вещества.

Позже выяснилось, что горожанка выпила щелочь. Это произошло в результате ошибки. В данном случае речь не идет преднамеренном действии.

Сейчас жизни и здоровью горожанки ничего не угрожает.

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Источник: izvmor.ru