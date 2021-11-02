В Саранске пьяный слесарь сломал нос на рабочем месте

В Саранске молодой человек получил серьезную травму из-за пристрастия к употребления спиртных напитков.

На днях 28-летний горожанин после попойки, в ходе которой он не ограничивал себя в так называемых возлияниях, отправился на работу. Чувство профессионального долга и элементарной ответственности в случае данного парня, который работает слесарем, было парализовано алкоголем.

На рабочем месте молодой человек упал, не сумев удержаться на ногах, на которые в тот момент влияли не его команды и усилия, а спиртное.

Парень был оперативно доставлен в одну из городских больниц. Медики диагностировали у молодого человека открытый перелом носа.

Также читайте о том, что жительница Саранска отравилась щелочью.

Источник: izvmor.ru