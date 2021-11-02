В Мордовии была превышена норма снежных осадков

В Мордовии с начала нынешнего года было зафиксировано превышение нормы снега.

В настоящее время на полях республики наблюдается снежный покров, показатель высоты которых варьируется в пределах от 35 до 40 сантиметров. При этом в населенных пунктах, расположенных на территории Мордовии, рассматриваемый показатель значительно выше. В Саранске средняя высота сугробов составляет 54 сантиметра.

Указанные показатели в два-три раза превышает норму, предусмотренную для данного периода года.

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Источник: izvmor.ru