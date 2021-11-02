Стало известно, в каких странах жители Мордовии провели новогодние каинкулы

Были названы страны, в которых жители Мордовии предпочли провести прошедшие новогодние праздники.

Самым популярным направлением поездок туристов из республики по итогам новогодних праздников, совсем недавно завершившихся, стала Турция.

Кроме того, многие жители Мордовии предпочли провести последние дни минувшего года и первые дни наступившего года в Египте, ОАЭ и Узбекистане.

Наименее популярными направлениями стали Куба, Гана и Чили.

Данные результаты были получены по итогам исследования трафика мобильного Интернета в обозначенный период.

Также читайте о том, что в Мордовии была превышена норма снежных осадков.

Источник: izvmor.ru