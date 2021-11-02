Прокуратура Чамзинского района выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан

В Чамзинском районе прокуратурой был зафиксирован факт нарушения законодательства в сфере работы с обращениями граждан.

Представителями ведомства было установлено, что во второй половине ноября жительница населенного пункта Комсомольский обратилась в администрацию данного городского поселения с обращением.

Сотрудники администрации не направили женщине ответ по её обращению в период времени, сроки которого предусмотрены действующим законодательством в качестве обязательных к соблюдению.

Заместитель главы городского поселения был привлечен к административной ответственности по факту нарушения порядка реагирования на обращения, которые направляют граждане в органы власти.

Также читайте о том, что жительница Лямбирского района стала жертвой интернет-мошенников.

Источник: epp.genproc.gov.ru