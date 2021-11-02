В Темниковском районе прокуратура выявила нарушения в работе местных школ

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры в ходе проведения проверочных мероприятий в школах выявили нарушения действующего законодательства.
В шести учебных заведениях, расположенных на территории указанного района, нет спортивного инвентаря. Имеет место отсутствие баскетбольных сеток, матов, а также перчаток и щитков для футбола.
В одной из школ для детей не было организовано двухразовое горячее питание.
Кроме того, в одном из учебных заведений был зафиксирован факт нарушения норм хранения лекарств в медпункте.
Директорам указанных школ были внесены представления.
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Источник: epp.genproc.gov.ru