В Темниковском районе прокуратура выявила нарушения в работе местных школ

В Темниковском районе сотрудники прокуратуры в ходе проведения проверочных мероприятий в школах выявили нарушения действующего законодательства.

В шести учебных заведениях, расположенных на территории указанного района, нет спортивного инвентаря. Имеет место отсутствие баскетбольных сеток, матов, а также перчаток и щитков для футбола.

В одной из школ для детей не было организовано двухразовое горячее питание.

Кроме того, в одном из учебных заведений был зафиксирован факт нарушения норм хранения лекарств в медпункте.

Директорам указанных школ были внесены представления.

Также читайте о том, что прокуратура Чамзинского района выявила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Источник: epp.genproc.gov.ru