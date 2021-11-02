Прокуратура Мордовии зафиксировала нарушение в работе одного из министерств республики

В Мордовии республиканское министерство строительства и архитектуры допустило нарушение действующего законодательства.
В данном случае имело место игнорирование соблюдения законодательных норм, которые определяют особенности процедуры рассмотрения обращений граждан.
Сотрудники упомянутого министерства в установленный действующим законодательством срок не предоставили ответ по факту обращения местного жителя.
В отношении двух первых заместителей главы министерства были возбуждены дела об административных нарушениях.
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Источник: epp.genproc.gov.ru