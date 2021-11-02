В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Ленинском районе Саранска водитель, который решил передвигаться по проезжей части по своим правилам, а не согласно ПДД, устроил ДТП.

Вечером 21 января сотрудниками ГИБДД было получено сообщение об автомобильной аварии на улице Полежаева. Гражданин 38-летнего возраста, управлявший автомобилем марки «Лада-Калина», проигнорировал свои обязанности, не став уступать дорогу другой машине марки «Шкода-Октавия» при выезде на главную магистраль. Эта противоправная неуступчивость спровоцировала столкновение транспортных средств.

В данном случае не обошлось без пострадавших. Травмы получили водитель «Лады» и его 46-летняя пассажирка.

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Источник: гибдд.рф