В Саранске в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погиб мужчина

В Ленинском районе Саранска жизнь мужчины оборвалась в результате столкновения грузового автомобиля и легковушки.

В ночь на 22 января на улице Ульянова произошло трагическое происшествие, результатом которого стала смерть человека. Легковой автомобиль марки «Форд-Фокус» на указанной улице резко сменил траекторию движения. Это произошло из-за того, что 32-летний гражданин, находившийся за рулем данного транспортного средства, потерял контроль над управлением. Изначально машина выехала на полосу встречного движения. Затем транспортное средство врезалось в припаркованный у края дороги грузовик марки ГАЗ.

Полученные 30-летним пассажиром легковушки травмы оказались смертельными.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф