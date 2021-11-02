В Саранске в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека

В Саранске превышение скорости стало причиной ДТП с участием нескольких автомобилей.

Автомобильная авария произошла в прошлую субботу, 22 января, на территории Октябрьского района города. На улице Волгоградской 38-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», не сумел удержать контроль над управлением. Предварительно было установлено, что упомянутая потеря контроля стала результатом превышения скорости, допущенным водителем иномарки.

Указанная машина в итоге оказалась на встречной полосе. После этого транспортное средство врезалось в автомобиль марки «Ниссан». Вторую машину затем отбросило на автомобиль марки «БМВ».

В результате данного ДТП телесные повреждения получили водитель «Ниссана», возраст которого не сообщается, и его 43-летний пассажир.

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Источник: гибдд.рф