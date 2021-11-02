В Саранске столкнулись две иномарки

В Саранске две иномарки не смогли разъехаться на перекрестке.

Днём 22 января на Северо-Восточном шоссе столкнулись два транспортных средства. Возле дома № 17 произошло столкновение двух автомобилей марок «Тойота» и «Хендай». Предварительная версия ДТП в качестве причины автомобильной аварии определяет нарушение правил пересечения перекрестков. Гражданка 47-летнего возраста, находившаяся за рулем «Тойоты», не уступила дорогу второму транспортному средству, совершая левый поворот.

Медицинская помощь понадобилась нескольким пассажирам машины, в которую врезалось транспортное средство под управлением предполагаемой виновницы аварии.

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Источник: гибдд.рф