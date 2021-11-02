В Саранске легковушка столкнулась с автобусом

В Саранске мужчина, управлявший легковушкой, устроил ДТП, не уступив дорогу автобусу.

Вечером минувшего воскресенья, 23 января, на Александровском шоссе столкнулись автобус марки ГАЗ и легковой автомобиль марки «Рено-Логан». По предварительной информации, 62-летний гражданин, находившийся за рулем второго транспортного средства, при совершении левого поворота не стал предоставлять право проезда в первоочередном порядке автобусу. Это обстоятельство и спровоцировало столкновение.

С места ДТП в реанимационное отделение одной из больниц Саранска был доставлен 50-летний пассажир легковушки. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 38-летней женщине и 33-летнему мужчине, которые находились в салоне автобуса в качестве пассажиров.

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Источник: гибдд.рф