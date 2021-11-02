В Зубовой Поляне был задержан пьяный автомобилист

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена так называемая пьяная поездка.

Некоторых водителей совершенно не смущает вероятность того, что они, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, могут отправиться в последнюю в своей жизни поездку, а также стать виновниками гибели других людей.

Указанная вероятность не смутила и 37-летнего жителя Зубовой Поляны, который, будучи пьяным, отправился в поездку на автомобиле марки ВАЗ-21093. Транспортное средство под управлением нарушителя было остановлено стражами порядка.

Также читайте о том, что в Саранске легковушка столкнулась с автобусом.

Источник: гибдд.рф