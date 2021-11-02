Был осужден житель Рузаевского района, до смерти избивший знакомого

В Саранске суд вынес приговор в отношении рецидивиста, обвиняемого в совершении нескольких преступлений.

В середине июля прошлого года 36-летний житель Рузаевского района, ранее неоднократно имевший проблемы с законом, находясь в Саранске, распивал спиртные напитки в компании своего 58-летнего знакомого. В определенный момент в пьяном виде у младшего участника попойки сформировалась непреодолимая неприязнь к собутыльнику. Негативное чувство переросло в действия, которые привели к трагическому итогу. Житель Рузаевского района жестоко избил знакомого. От полученных травм последний скончался.

В тот же день преступник познакомился с жительницей Саранска, у которой открыто похитил мобильный телефон. Кроме того, мужчина посредством мобильного приложения банка перевел деньги в сумме 7 тыс. рублей со счета пострадавшей на счет своего товарища.

Суд приговорил жителя Рузаевского района, который, имея несколько судимостей, в очередной раз нарушил закон, к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru