В Саранске пойдет под суд мужчина, ограбивший несовершеннолетнюю горожанку

В Саранске суд огласит приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое и краже.

В конце сентября прошлого года 30-летний гражданин на одной из улиц Саранска напал на ранее незнакомую девушку 16-летнего возраста. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую молотком по голове. Подавив физическое сопротивление со стороны девушки, преступник похитил у неё мобильный телефон и сумочку. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Сумма ущерба, причиненного пострадавшей, составила около 38 тыс. рублей.

Кроме того, горожанин, узнав данные личного кабинета своей знакомой, зарегистрированного в мобильном приложении банка, перевел с её счета на свой денежные средства в сумме около 775 тыс. рублей.

В скором времени преступник предстанет перед судом.

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Источник: mordovia.sledcom.ru