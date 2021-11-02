В Саранске 27-летний парень надругался над 15-летней девочкой

В Саранске местный житель стал фигурантом уголовного дела после плотских утех с несовершеннолетней гражданкой.

В ночь на 15 января нынешнего года 27-летний горожанин вступил в интимную связь со своей знакомой 15-летнего возраста. При этом последняя согласия на половой контакт не давала.

В скором времени молодому человеку будет предъявлено обвинение.

Сейчас стражи порядка проводят мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств данного преступления.

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Источник: mordovia.sledcom.ru