В Большеберезниковском районе автобус сбил насмерть женщину

В Большеберезниковском районе вечером минувшего понедельника произошло ДТП, которое унесло жизнь женщины.

Местом трагического инцидента стал 3-й километр дороги между населенными пунктами Шугурово и Тазино. Жертвой этого происшествия стала 44-летняя гражданка. Данная женщина шла по проезжей части, игнорируя потенциальную опасность подобной прогулки. В определенный момент гражданку сбил автобус марки ПАЗ. За рулем транспортного средства находился 56-летний мужчина.

Травмы, полученные женщиной в результате ДТП, оказались смертельными. Известно, что на одежде гражданки не было светоотражающих элементов.

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Источник: гибдд.рф