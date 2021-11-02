В Саранске столкнулись две иномарки

В Саранске превышение скорости стало причиной столкновения двух иномарок.

Утром 24 января 23-летняя девушка, управлявшая автомобилем марки «Шевроле», при движении по улице Севастопольской решила увеличить скорость до значения, превышающего норму ПДД. Удержать машину в пределах всоей полосы движения в условиях высокой скорости гражданке не удалось. Оказавшись на встречной полосе, транспортное средство столкнулось с автомобилем марки «Тойота».

Медицинская помощь понадобилась предполагаемой виновнице аварии.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погиб мужчина.

Источник: гибдд.рф