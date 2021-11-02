В Саранске осудили женщину, несколько раз ударившую ножом сожителя своей дочери

В Саранске выслушала приговор суда местная жительница, которая исполосовала ножом гражданского мужа своей дочери.

Весной прошлого года 58-летняя горожанка, находясь у себя дома, распивала спиртные напитки. В этот момент к ней в гости пришел 41-летний сожитель её дочери. Мужчина присоединился к попойке. Женщине избранник её дочери не симпатизировал. Она была категорически против выбора данного мужчины в качестве сожителя.

Во время пьянки горожанка принялась высказывать недовольство по обозначенному поводу. Не сумев сдержать свои эмоции, женщина схватила в руки нож, а затем принялась угрожать собутыльнику. Последний попросил горожанку успокоиться, но её данная просьба ещё сильнее разозлила. В итоге женщина несколько раз ударила мужчину ножом в область предплечья, шеи и грудной клетки.

Опасаясь за свою жизнь, пострадавший направился к выходу из квартиры. Женщина, догнав сожителя дочери, нанесла ему ножевое ранение щеки. Пострадавший выжил.

Суд приговорил горожанку к 1 году и 9 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф