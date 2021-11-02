В Саранске 44-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенников

В Саранске попытка приобретения автомобильных сидений обернулась для местного жителя потерей денежных средств.

Недавно на популярном сайте объявлений 44-летний горожанин обнаружил публикацию, содержащую информацию о продаже автокресел для машины марки «Мерседес». Житель Саранска, заинтересовавшись данным предложением, связался с продавцом. Последний в качестве обязательного условия продажи товара обозначил предварительное получение предоплаты в размере 39,3 тыс. рублей.

Житель Саранска выполнил условие продавца, но автокресла в конечном итоге ему никто так и не прислал.

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Источник: 13.мвд.рф