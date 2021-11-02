Житель Саранска, ударивший знакомого ножом, пойдет под суд

В Саранске суд в скором времени вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом мужчину.

В августе прошлого года на одной из улиц Саранска 44-летний горожанин познакомился с 42-летним мужчиной. Новоиспеченные приятели решили, что их беседа станет более увлекательной, если она будет сопряжена с распитием спиртных напитков. В итоге данное решение привело к не самым приятным последствиям.

В процессе попойки мужчины поссорились, хотя повод, имевший место в данном случае, был пустяковым. Старший участник застолья решил доказать истинность своей позиции методом физического воздействия на оппонента. Горожанин ударил 42-летнего знакомого ножом в область грудной клетки. Пострадавший был госпитализирован. Медики спасли мужчину.

Обвиняемый уехал из Мордовии. В ноябре минувшего года мужчина приехал в гости к своей знакомой, проживающей в Темниковском районе, где его задержали стражи порядка.

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Источник: 13.мвд.рф