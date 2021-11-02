Жительницу Кочкуровского района осудили за кражу банковской карты знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже денежных средств с банковского счета своей знакомой.

В первой половине осени прошлого года 46-летняя жительница Кочкуровского района похитила банковскую карту, принадлежащую её знакомому. С помощью чужой карты женщина приобретала товары путем бесконтактной оплаты.

Преступница признала свою вину.

Суд приговорил жительницу Кочкуровского района к 3 годам лишения свободы. Отбывать наказание гражданка будет в исправительной колонии общего режима.

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Источник: epp.genproc.gov.ru