В Мордовии общественники посетили следственный изолятор

В Мордовии представители общественности посетили следственный изолятор № 2.

Общественники в рамках посещения указанного учреждения, входящего в структуру УФСИН РФ по Мордовии, приняли участие в аттестации нескольких осужденных. По итогам данной аттестации трое осужденных получили право на отбывание срока наказания в условиях, отличающихся от нынешних упрощенными нормами. Кроме того, один осужденный получил разрешение на передвижение без сопровождения конвоя.

Какие-либо нарушения законных прав заключенных общественники по итогам посещения следственного изолятора не зафиксировали.

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Источник: 13.fsin.gov.ru