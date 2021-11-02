Первый заместитель прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Первый заместитель прокурора Мордовии А. Иванов сегодня, 26 января, в дистанционном режиме встретился с жителями республики.

Указанная встреча была проведена в виртуальном формате. Первый заместитель прокурора региона пообщался с гражданами посредством видео-конференц-связи.

Все граждане, которые приняли участие в общении с первым заместителем прокурора, получили разъяснения по поводу основных положений законодательства, регулирующего процессы в той или иной сфере.

По фактам обращений граждан в ближайшее время будут проведены прокурорские проверки.

Также читайте о том, что житель Саранска, ударивший знакомого ножом, пойдет под суд.

Источник: epp.genproc.gov.ru