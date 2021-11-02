В Чамзинке 27-летний местный житель был осужден за кражу

В Чамзинке суд принял решение по уголовному делу, фигурантом которого является 27-летний местный житель.

В середине лета прошлого года 27-летний гражданин похитил ковш трактора из металла, а также бочку, изготовленную из того же материала. Общий вес данного имущества составляет 350 кг. Преступные действия молодого человека причинили пострадавшей стороне материальный ущерб, размер которого равен 6300 рублей.

За совершение преступления имущественного характера парень был приговорен к 1 году лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru