В Мордовии после вмешательства прокуратуры сироте было предоставлено жилье

В Теньгушевском районе в результате действий сотрудников прокуратуры сироте было предоставлено жилье.

Несколько лет назад гражданин, который является сиротой, был включен в список лиц, имеющих законное право на получение недвижимости. При этом местными органами власти не были приняты практические меры по реализации упомянутого права данного жителя республики. Указанный список был составлен ещё в 2011 году, что свидетельствует о длительном бездействии ответственных за обеспечение жильем лиц.

Действия сотрудников прокуратуры принесли результат в виде реализации права на получение жилья. Теперь у гражданина, чье законное право ранее было нарушено, есть своя недвижимость.

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Источник: epp.genproc.gov.ru