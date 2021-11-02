Ковылкинская межрайонная прокуратура защитила право местного жителя на обеспечение лекарствами

В Ковылкинском районе меры, принятые сотрудниками прокуратуры, поспособствовали обеспечению местного жителя лекарствами.

Житель указанного района в связи с особенностями диагностированного у него некоторое время назад заболевания должен для поддержания нормального состояния здоровья на постоянной основе принимать лекарственные препараты. Кроме того, у данного гражданина есть право на получение необходимых ему лекарств на льготных условиях. При этом соответствующими органами не была проведена работа по обеспечению жителя Мордовии лекарственными препаратами.

После вмешательства прокуратуры упомянутый гражданин был обеспечен лекарствами.

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Источник: epp.genproc.gov.ru