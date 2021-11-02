В Саранске в результате ДТП пострадал 8-летний ребенок

В Ленинском районе Саранска ребенок получил травмы из-за столкновения двух транспортных средств на перекрестке.

Перекрестки, на которых водители должны быть максимально внимательными и строго соблюдать ПДД, очень часто становятся местами ДТП по причине того, что многие автомобилисты упомянутые требования игнорируют.

Перекресток на проспекте 50-летия Октября 25 января стал местом автомобильной аварии. По данному адресу столкнулись автомобили марок ВАЗ-21140 и «Киа». Первое транспортное средство, за рулем которого находился 32-летний гражданин, врезалось во вторую машину, поворачивавшую в этот момент налево.

Телесные повреждения получил 8-летний пассажир «Киа».

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Источник: гибдд.рф