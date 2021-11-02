В Саранске иномарка сбила женщину

В Саранске местная жительница своим примером доказала, что пешеходы не должны игнорировать ПДД, дабы не оказаться на больничной койке.

Вечером 25 января на территории Октябрьского района города была замечена машина скорой помощи, мчавшаяся в одну из больниц Саранска на высокой скорости. Внутри данного транспортного средства в качестве пациентки находилась 64-летняя женщина. Последняя на проспекте 70-летия Октября получила травмы, двигаясь по проезжей части там, где она сочла нужным, а не там, где есть пешеходный переход. Пострадавшую сбил автомобиль марки «Киа» под управлением 52-летней женщины.

Медики приняли решение о госпитализации 64-летней горожанки.

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Источник: гибдд.рф