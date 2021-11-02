В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске 24-летний молодой человек понесет ответственность за то, что решил сесть за руль, будучи пьяным.

В ночь на 25 января на улице Сущинского сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль марки «Мазда». Данным транспортным средством управлял 24-летний гражданин. Молодой человек находился за рулем машины, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Риск устроить ДТП с крайне тяжелыми последствиями из-за отсутствия возможности полноценно следить за дорожной ситуацией в связи с влиянием спиртного на сознание парня не смутил в тот момент, когда он принимал решение о поездке.

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Источник: гибдд.рф