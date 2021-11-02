Житель Саранска, ударивший приятеля ножом, пойдет под суд

В Саранске суд скоро вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом своего товарища.

Известно, что несколько лет назад 55-летний житель Саранска предложил своему приятелю 53-летнего возраста поселиться в его квартире, распложенной по адресу – улица Ботевградская. Последний принял данное предложение, поскольку он в силу определенных жизненных обстоятельств остался без жилья. В конце ноября прошлого года мужчины в упомянутой квартире распивали спиртные напитки. Пьяная беседа в определенный момент переросла в ожесточенное словесное противостояние. При этом мужчины, протрезвев, не смогли вспомнить причину конфликта.

Владелец жилья, решив, что доказать свою правоту исключительно словами он не сможет, ударил оппонента ножом. Последний был госпитализирован в одну из больниц Саранска, но спустя несколько дней, написав отказ от стационарного лечения, вернулся в квартиру товарища, который едва не лишил его жизни.

Обвиняемый свою вину не отрицает.

Известно, что в 2018 году 55-летний житель Саранска уже имел проблемы с законом в связи с применением силы в отношении 53-летнего приятеля, повлекшим за собой получение последним травм. Тогда уголовное было прекращено из-за примирения сторон.

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Источник: 13.мвд.рф