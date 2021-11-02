В Саранске полицейские рассказали школьникам о вреде алкоголя и наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с учениками средней общеобразовательной школы № 7.

В ходе указанной беседы сотрудники правоохранительных органов рассказали школьникам о том, что употребление спиртных напитков и наркотиков имеет крайне негативные последствия для физического здоровья. Также отдельное внимание было уделено воздействию запрещенных веществ на психику, которое лишает человека возможности адекватно воспринимать объективную действительность.

Помимо этого, школьники получили возможность задать полицейским интересующие их вопросы.

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Источник: 13.мвд.рф