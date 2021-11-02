Житель Мордовии фиктивно прописал в своем доме нескольких иностранцев

В Ковылкинском районе местный житель был уличен в совершении действий, которые представляют собой нарушение действующих норм законодательства, касающихся регулирования процессов в миграционной сфере.

В октябре прошлого года 25-летний житель населенного пункта Вольная Лашма прописал в принадлежащем ему доме троих граждан Таджикистана 1971, 1985 и 1992 годов рождения. При этом молодой человек не планировал предоставлять иностранцам свое жилье. У граждан Таджикистана не было намерения проживать в доме парня.

Сейчас решается вопрос о привлечении жителя Мордовии к уголовной ответственности.

Также читайте о том, что житель Саранска, ударивший приятеля ножом, пойдет под суд.

Источник: 13.мвд.рф