Житель Ковылкинского района во время ссоры до смерти избил собутыльника

В Ковылкинском районе был задержан местный житель, который во время ссоры до смерти избил своего собутыльника.

В ночь на 25 января в селе Паньжа произошло ссора, итогом которой стала смерть человека. Двое жителей указанного населенного пункта 40- и 60-летнего возраста принялись распивать спиртные напитки, находясь в мирном расположении духа. Попойка проходила в доме старшего участника застолья. Будучи пьяными, мужчины не смогли сойтись во мнении относительно обсуждаемого вопроса, что спровоцировало словесную перепалку.

Гость жестоко избил хозяина жилья кулаками и предметами, которые попадались ему под руку, не сумев продолжать спор, используя исключительно словесную аргументацию.

От полученных в результате избиения телесных повреждений пострадавший скончался.

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Источник: mordovia.sledcom.ru